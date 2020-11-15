Горячие новости
Читайте также

Зарегистрирован новый рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки

Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312.

Фото : Head Topics15 ноября 2020, 01:31

За последние сутки в мире выявлены около 657 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Это рекордная цифра, данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312. Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).

Прежний рекорд был зарегистрирован 6 ноября. Тогда за 24 часа в мире выявили более 581,6 тыс. зараженных.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты