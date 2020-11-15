Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане 15 ноября
Над северными регионами республики ожидаются осадки.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 ноября, сообщает zakon.kz.
На погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над северными регионами республики, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно снег, на севере-сильный снег. Местами ожидаются метель, усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Карагандинской, Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гололед, низовая метель, в Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах 25 м/с.
В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области – гололед.
В Кызылординской области местами, в Мангистауской области ночью на северо-востоке области ожидается гололед.
Прогноз погоды в Алматы: днем 0°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, облачно, снег.
Прогноз погоды на 15 ноября.
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