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Тысячи сторонников Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

Они заявили о фальсификациях на выборах президента.

Фото : DW15 ноября 2020, 06:34

В столице США в субботу, 14 ноября, прошел масштабный митинг сторонников действующего президента Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Участники акции в Вашингтоне скандировали "Еще четыре года!" и утверждали, что прошедшие выборы главы государства сопровождались фальсификациями. Среди участников были представители ультраправых группировок.

Очевидцы и СМИ оценили численность собравшихся в несколько тысяч человек. Сам глава государства написал в Twitter о "сотнях тысяч" сторонников, а пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила о "более чем миллионе марширующих". Трамп приветствовал протестующих, помахав им из окна автомобиля по пути в гольф-клуб.

Сотни тысяч людей выказывают свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы, — написал политик.

Он также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, заявив, что они отправляют репортеров на «почти пустые улицы» и не освещают митинг в его поддержку должным образом.


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