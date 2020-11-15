В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки умерли 9 человек

За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 882 человека, среди которых 464 детей. В стационарах находится –2 970 пациент, на амбулаторном уровне – 5 912 человек. 203 человек находятся в тяжелом состоянии, 23– крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 15 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 71 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 40 149, случаев с летальным исходом - 418, всего выздоровели – 29 556 человек.

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