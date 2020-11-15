COVID-19 у Илона Маска: Глава Tesla и SpacХ рассказал о самочувствии

Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он написал в субботу в своем Twitter.

Один из пользователей социальной сети уточнил у Маска, болен ли тот COVID-19 после того, как тот разместил в Twitter ряд противоречивых заявлений.

Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19, - пояснил Маск. - Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды.

В пятницу Маск написал в Twitter, что четырежды за день сдал тест на коронавирус. По его словам, пришли "два отрицательных теста и два положительных".

При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов.

Было бы полезно узнать у людей, которые многое знают об индустрии ПЦР-тестирования, - написал Маск. - Каково примерное число ложных положительных результатов, с учетом всех факторов, при ПЦР-тестах на коронавирус?

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