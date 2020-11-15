Пять часов просидели посетители лаундж-бара в Павлодаре, закрывшись от полиции

Хозяину лаундж-бара грозит солидный штраф.

Стражи порядка также прервали дискотеку в лаундж-баре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В 21.40 часов функционировал один из лаундж-баров Павлодара по улице Малайсары батыра, кроме того посетители курили кальян, а также проводилась дискотека с участием более 30 человек, - уточнили в ведомстве. - Административные производства по статье 441 КРКоАП возбуждены в отношении клиентов, которые курили кальян, а также администратора заведения - за допущение потребления кальяна, - рассказали в региональном департаменте полиции.

Будет наказан и хозяин лаундж-бара, ему грозит солидный штраф.

В этот же день, в 22.30 часов в полицию поступила информация о караоке-баре по улице Астана, 16/2.

Заведение оказалось заперто изнутри. Двери стражам порядка не открывали, они выставили два наряда, которые ждали, пока посетители начнут выходить.

Полицейским пришлось ждать целых пять часов.

Лишь в 3:30 администрация открыла заведение. 28 посетителей и 7 работников бара были доставлены в отдел полиции для проверки и установления личностей.

Всего в этот день выявлено 8 нарушений карантина.

Стражи порядка напоминают гражданам о том, что мониторинговыми группами продолжается работа по выявлению нарушений режима карантина, а также настоятельно рекомендуют соблюдать все санитарные нормы.

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