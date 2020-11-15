Покушение на убийство: Костанайку изрезали ножом на глазах у людей

Подозреваемого 41-летнего жителя Костаная задержали.

В Сети появилось жуткое видео, на котором мужчина напал на женщину и нанес ей несколько ножевых ранений, сообщает zakon.kz.

На кадрах ролика, опубликованных в группе kstnews.kz в Instagram женщина стоит около дороги. К ней подходит мужчина и валит ее на землю. После он нанес несколько ножевых ударов, порвал вещи, снова замахивает и спокойно уходит.

Примечательно, что все происходило около проезжей части, на которой ездили машины, однако никто не остановился, чтобы помочь пострадавшей.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали инцидент.

Как оказалось, нападение на 38-летнюю женщину произошло на улице Гагарина 14 ноября в 14.30.

Полицейские начали досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".

Подозреваемого 41-летнего жителя Костаная задержали.

Женщину доставили в больницу.

Проводятся следственные действия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костанайские новости (@kstnews.kz)

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