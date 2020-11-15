Наибольший прирост потребительских цен наблюдался в Казахстане - ЕЭК

Об этом говорится в ноябрьском обзоре Евразийской экономической комиссии.

В сентябре в государствах–членах ЕАЭС наибольший прирост потребительских цен наблюдался в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане, сообщает zakon.kz.

В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года в государствах–членах ЕАЭС наибольший прирост потребительских цен отмечался Казахстане (7,0%), Беларуси (6,1%) и Кыргызстане (5,4%).

Об этом говорится в ноябрьском обзоре Евразийской экономической комиссии.

В России индекс потребительских цен за этот период составил 103,7%, в Армении – 101,4%.





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