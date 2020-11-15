Побег гостей из ресторана в Уральске попал на видео
Около 60 человек отмечали семейное торжество.
Фото : Скриншот с видео15 ноября 2020, 16:57
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором гости спешно покидают увеселительное заведение. В ресторан наведались полицейские, сообщает zakon.kz.
Видео снято у Уральске, где около 60 человек отмечали семейное торжество в ресторане, передает портал Мой Город.
14 ноября мониторинговая группа из числа полицейских и сотрудников акимата выявила несколько нарушений требований ограничительных мер в городе. В том числе и в ресторане "Айбат".
Выявлен один факт функционирования объекта общественного питания, два факта отсутствие термометрии и несоблюдение дистанции в магазинах, два факта проведения мероприятий с массовым скоплением людей, - сообщил руководитель отдела акимата Уральска Аслан Жармуханов.
При виде проверяющих нарядные гости в спешке начали покидать ресторан.
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