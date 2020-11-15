Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из района в Карабахе

Азербайджан из гуманистических соображений согласился предоставить Армении десятидневную отсрочку.

Азербайджан по просьбе Армении дал отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района до 25 ноября, сообщает zakon.kz.

Об этом 15 ноября сообщил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, предает РИА "Новости".

Гаджиев добавил, что Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений. В процессе выхода армянских формирований и населения на этой дороге образовался серьезный затор.

Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению, — отметил он. — Процесс вывода армянских войск и мирного населения, покидающего Кельбаджар, будет полностью контролироваться. Дорога, ведущая оттуда в Армению, достаточно узкая, она сильно загружена.

График вывода армянских военных и населения из Агдамского и Лачинского районов не меняется. Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря - Лачинский район.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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