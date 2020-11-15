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Ученые объяснили, как на треть снизить риск развития диабета

У тех кто ел только органическую пищу диабет развивался в среднем на 35% реже.

Фото : tabnaksistanbaluchestan.ir15 ноября 2020, 19:37

Риск возникновения диабета второго типа меньше у любителей натуральных продуктов. К такому выводу пришла группа французских и американских исследователей, сообщает zakon.kz.

Они провели наблюдение за группой из 170 тысяч добровольцев, пишет газета Le Monde.

Были изучены пищевые пристрастия участников эксперимента, а также сопутствующие обстоятельства - их финансовое положение, пристрастие к алкоголю и табаку, физическая активность. После эксперимента, ученые заявили, что у тех, кто ел только органическую пищу диабет развивался на 35% реже. Исследователи пришли к выводу, что всему виной могут быть пестициды, которые сохраняются в овощах. Они способны влиять на метаболизм человеческого организма.

Мы наблюдаем более выраженную связь между диабетом и органической пищей среди активных потребителей овощей, что говорит в пользу гипотезы об остатках фитосанитарных веществ, — заключил Эммануэль Кесс-Гийо, эпидемиолог и первый автор исследования.


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