Как реализуют "ДКЗ" в одном из отдаленных районов Алматинской области

Объект сдадут в эксплуатацию 20 декабря текущего года

Одной из приоритетных государственных программ текущего года, является программа "Дорожная карта занятости - 2020", которая успешно реализуется во всех районах и городах Алматинской области, сообщает zakon.kz.

К примеру, в одном лишь Уйгурском районе, осуществляют 34 проекта, общей стоимостью 1 млрд. 921 млн тенге. Среди них, капитальных ремонт объектов культуры, текущий ремонт объектов образования, реставрация системы водоснабжения и дорожной инфраструктуры. Они направленны на культурное и социальное развитие местности. Большой акцент власти делают на трудоустройстве местных жителей в масштабах программы.

Так, более 80 жителей района получили рабочие места и заработок, через центр занятости. Одним из трудоустроенных является Айбек Бектурганов, житель села Кетпен, Уйгурского района.

По его словам, программа позволила работать, несмотря на период пандемии.

Мы занимаемся капитальным ремонтом Дома культуры села Кетпен. Я устроился через программу "ДКЗ-2020". Работаю электромонтажником. До конца месяца проведем все электросети. Я очень рад, что вношу вклад в развитие родного села. Уже более 40% строительных работ уже завершены, - говорит Айбек Бектурганов.

Объект сдадут в эксплуатацию 20 декабря текущего года

Этот Дом культуры был построен еще в 1972 году. В 2011 году по решению суда был закрыт. И благодаря программе "ДКЗ-2020" мы теперь его восстановим. Для этого с бюджета выделено 401 миллионов тенге. Ответственный подрядчик ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ". В дальнейшем это место станет культурным центром села. Жители все рады. В районе есть 6 Домов культуры и 15 сельских клубов, из них вот уже в третьем проводится капитальный ремонт. В дальнейших планах восстановить и 4другие ДК, - рассказал заместитель акима Уйгурского района Кадыржан Багбаев.

К слову, в Жетысуском крае, в рамках "ДКЗ-2020" реализуется 1051 проект на 105,6 млрд тенге с созданием 20,9 тыс. рабочих мест. Из них 451 проект или 43% направлены на улучшение социальной инфраструктуры, 237 проектов – на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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