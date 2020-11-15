Трамп объяснил победу Байдена фальсификациями на выборах

Избирательному штабу Трампа пришлось закрыть горячую линию, созданную для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах. Причиной стали многочисленные ложные звонки.

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден победил, потому что результаты прошедших выборов главы Соединенных Штатов были подтасованы. Об этом заявил действующий американский президент Дональд Трамп, сообщает zakon.kz.

Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены (к подсчету голосов - прим. "РГ") наблюдатели (от республиканцев - прим. "РГ"), голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием, - написал Трамп в Twitter.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Тем временем избирательному штабу Трампа пришлось закрыть горячую линию, созданную для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах. Причиной стали многочисленные ложные звонки.

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