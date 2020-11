Трамп объяснил победу Байдена фальсификациями на выборах

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден победил, потому что результаты прошедших выборов главы Соединенных Штатов были подтасованы. Об этом заявил действующий американский президент Дональд Трамп, сообщает zakon.kz.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg