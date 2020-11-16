Официально названа первая ракетка мира

33-летний Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории.

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон лидером мирового рейтинга, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а в Instagram-аккаунте Tennis TV опубликовано видео, посвященное спортсмену.

За свое достижение Джокович получил традиционных в таких случаях кубок. Для Джоковича завершение года в звании первой ракетки мира стало шестым в карьере. Ранее он финишировал первым в рейтинге ATP в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годах.

33-летний Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории. Серб — 17 кратный победитель турниров "Большого шлема". Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на "Ролан Гаррос". В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.

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