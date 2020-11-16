Землетрясение произошло в 310 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.
Фото : Aksi Cepat Tanggap News16 ноября 2020, 01:18
15 ноября в 21:50 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 310 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.4.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 80.39° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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