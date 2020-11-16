Землетрясение произошло в 310 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.

15 ноября в 21:50 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 310 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.4.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 80.39° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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