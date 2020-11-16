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В Сибири дорогу посыпали песком с человеческими костями

Организация, которая проводила дорожные работы, брала песок возле старого кладбища.

Фото : vk.com/votstavke16 ноября 2020, 01:53

13 ноября в городе Киренск Иркутской области России на дороге, которую из-за гололеда посыпали песком, обнаружили человеческие кости, сообщает zakon.kz.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее о страшной находке сообщили местные жители в соцсетях. В настоящее время правоохранители выясняют происхождение песка в рамках административного законодательства.

По имеющейся информации, организация, которая проводила дорожные работы, брала песок возле старого кладбища. Кости и череп, которые были найдены на дороге, имеют возраст более 100 лет. В настоящее время все останки убраны с дороги.


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