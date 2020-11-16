Прогноз погоды по территории Казахстана на 16 ноября

На юго-востоке страны ожидаются осадки ввиде снега.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над северо-восточными регионами республики, в связи с чем ожидается снег, на юго-востоке страны осадки (преимущественно снег), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на юго-западе и западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается гололед, в Алматинской области – туман.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – туман.

Местами в Западно-Казахстанской области ожидается туман, в Костанайской области – низовая метель.

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