В ВКО на карантин закрыли город Алтай

Постановление вступает в силу с 15 ноября.

В городе Алтае усилили ограничительные меры. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом за последние семь дней, передает zakon.kz.

YK-news.kz сообщает, что согласно постановлению заместителя и. о. главного санитарного врача, в городе Алтае с 00.00 часов 15 ноября будет обеспечена работа санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешней границе города Алтай — со стороны Усть-Каменогорска и Катон-Карагайского района.

За последние сутки в районе Алтай зарегистрирован прирост больных коронавирусом на 30 человек. Всего на территории района — 825 случаев выявления коронавирусной инфекции. Общая заполняемость коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных коронавирусом — 30,83 процентов.

В городе Алтай вводится запрещается работа: кинотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА центров/салонов.

Работа дежурных классов для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах сохраняется в некоторых населенных пунктах. В школах с контингентом от 5 до 180 человек, по заявлению родителей, при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. Дистанционный формат обучения установлен в городах Алтай, Серебрянск, поселке Новая Бухтарма.

Воспользоваться правом проезда через блокпосты могут следующие категории: сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, лица по медицинским показаниям и те кто находится на карантинном стационаре, транзитные пассажиры, возвращающиеся к месту постоянного проживания. Также при наличии подтверждающих документов (справка с места работы свободного образца с печатью, свидетельство о госрегистрации) через пост будут пропускать лиц, профессиональная деятельность которых связана с постоянным передвижением.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 15 ноября 2020 года и действует до его официальной отмены.

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