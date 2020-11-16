Карагандинский ферросплавный завод YDD Corporation наращивает объемы производства

Доля казахстанского содержания проекта - более 95%.

На современном и высокотехнологичном ферросплавном заводе YDD Corporation запущена третья печь мощностью 85,5 МВА, передает zakon.kz.

С ее введением в эксплуатацию общая производственная мощность предприятия увеличится на 30% и составит 180 тысяч тонн продукции в год. При этом будут созданы дополнительные рабочие места.

Сегодняшний день знаменателен для команды YDD Corporation, так как впервые мы запустили печь без помощи иностранных специалистов. Именно поэтому я хочу выразить благодарность нашим сотрудникам, партнерам, подрядчикам, которые смогли осуществить планы по увеличению производительности завода. Это вновь доказывает, что на предприятии трудятся высококлассные специалисты, способные вывести товары Made in Kazakhstan на международный уровень. Продукция завода соответствует самым высоким мировым требованиям в области качества. И в период пандемии нам удалось расширить географию продаж на 15 стран и развить экспортный потенциал Республики Казахстан. На данный момент завод экспортирует продукцию в более чем 37 стран мира. На сегодняшний день основными рынками реализации являются Япония, Южная Корея, Европа, Америка и т. д., - отметил учредитель ТОО "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин.

Сохранить текущие объемы производства во время первой волны пандемии Covid-19 удалось благодаря тому, что акционерами компании создавались все необходимые условия для перехода со сменного графика работы на вахтовый метод работы.

Мы рады, что, вне зависимости от ситуации во всем мире, запуск печи состоялся согласно запланированному графику. Карагандинский ферросплавный завод - это message мировому инвестиционному сообществу о возможностях казахстанской экономики и инвестиционном климате, создаваемом руководством Республики Казахстан. Мне довелось поработать в разных странах мира, в том числе в Европе, где традиционно инвестиционный климат считается привлекательным. Однако нигде в мире я не встречал настолько продуманного и функционального сервиса для инвесторов со стороны государства, - прокомментировал учредитель YDD Corporation Давид Кемертелидзе.

Пандемия стала настоящим испытанием для населения, особенно во время режима чрезвычайного положения. Приятно осознавать, что в такие непростые времена нам удалось создать дополнительные рабочие места для карагандинцев. Запуск третьей печи, без сомнения, станет импульсом для развития региона и будет иметь положительный мультипликативный эффект, - сказал учредитель завода Жармухамед Аппаз.

Напомним, открытие завода ТОО "YDD Corporation" состоялось в июле 2019 года. Доля казахстанского содержания проекта - более 95%. Основное направление деятельности предприятия - производство высококачественного, высокомарочного ферросилиция (FeSi75), который применяется при выплавке и легировании стали, сплавов чугуна - для улучшения механической и коррозийной стойкости металлов. Ферросилиций используется в промышленном, гражданском строительстве, в судо-, авиа-, автомобилестроении и др. Производственная мощность завода составляет 180 тысяч тонн продукции в год.

В свете форсированного развития и цифровизации мировой промышленности Карагандинский ферросплавный завод является показательным в области металлургии как на территории СНГ, так и в мире.

Учредители ферросплавного завода ТОО "YDD Corporation" - Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз - в непростое для всех время проявили гражданскую инициативу и высокую сознательность и одними из первых оказали благотворительную помощь и поддержку соотечественникам, подставив свое надежное плечо государству. Компания выделила 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения. Также оказала гуманитарную помощь, передав в июле 100 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и препарат "Эноксапарин" больницам Карагандинской области для лечения пациентов с коронавирусом. В августе для работы мобильных групп поликлиник безвозмездно были переданы 10 легковых машин, предназначенных для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния больных на догоспитальном этапе и оснащенных чемоданами экстренной медицинской помощи.

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