Успеть вовремя: как выйти на финансовую независимость и раннюю пенсию

Необходимый пенсионный капитал при откладывании половины дохода можно накопить за 17 лет,.

Каждый наверняка задавался вопросом о выходе на пенсию в раннем возрасте. Особенно это актуально у миллениалов. Есть даже специальное движение FIRE. Это аббревиатура от Financial Independence, Retire Early — финансовая независимость и ранний выход на пенсию.

Суть движения — выйти на пенсию как можно раньше за счет изначальной жесткой экономии. Идеология последователей FIRE заключается в том, чтобы с первых лет получения дохода откладывать его большую часть и накопить пенсионный капитал, достаточный для полного ухода от активных заработков. Для этого потребуется отказ от многих благ сейчас ради получения этих благ легким способом в будущем.

Если с 20 лет начать откладывать 50% дохода, то к 40 годам накопится сумма, которую хватит еще на 20 лет жизни, к 45 годам — на 25 лет, к 50 годам — на 30 лет. Следуя этому правилу, необходимый пенсионный капитал при откладывании половины дохода можно накопить за 17 лет, а при откладывании 75% дохода — всего за 7.

В движении FIRE есть свои плюсы и минусы. Плюсы довольно очевидны: о финансовой независимости и жизни в свое удовольствие мечтают многие, и FIRE — одна из возможностей прийти к этому даже в среднем возрасте. Следование этой системе учит планировать, экономить и инвестировать. Из минусов — нужно иметь достаточно высокий доход. Если у вас 30-50% заработка уходит на оплату коммунальных услуг, откладывать большую часть средств просто не получится.

Как же увеличить свои доходы? Есть множество способов заработка в интернете. Как вариант — торговля на Форекс. Для этого нужно выбрать надежного брокера и начать осваивать новые навыки. В Казахстане есть такой брокер — Альпари, который находится на рынке Форекс уже 22 года, что говорит о надежности брокера.

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