Неповторимый казахстанский тенор даст сольный концерт

В планах певца представить этот концерт не только в Нур-Султане, но и в других городах Казахстана, России и Италии.

Самое ожидаемое событие недели – сольный концерт ведущего солиста театра "Астана Опера" Заслуженного деятеля Казахстана, "Кавалера Ордена Звезды Италии" Медета Чотабаева пройдет 19 ноября на сцене Камерного зала столичного театра. Вечер обещает быть таким же теплым, как и замечательная страна Италия, которой посвящена насыщенная программа "O Paese d' 'o sole".

В нее вошли неаполитанские песни Россини, ди Капуа, Фальво, де Куртиса, Биксио, Тости, Лама, Каннио и другие произведения, многие из которых будут впервые исполнены в Казахстане.

Идея концерта родилась у знаменитого певца во время карантина, когда в своей библиотеке он случайно наткнулся на сборник нот неаполитанских музыкальных сочинений.

Мне захотелось выучить все эти песни и представить их на суд нашей публики. Иногда я прихожу на концерты, ожидаю услышать именно это произведение, но выясняется, что оно не исполняется у нас в Казахстане, поэтому я решил собрать все в своеобразный неаполитанский музыкальный фейерверк и сделать подарок для слушателей. Немного волнуюсь, поскольку поставил перед собой серьезную задачу – выступить с сочинениями мирового масштаба, сложными по технике вокала, драматургии, с высокими нотами, но так точно передающими эту неаполитанскую атмосферу. Таким образом, и мой репертуар тоже пополнится новыми концертными номерами, в основном, популярными за границей, но пока еще малоизвестными в нашей стране. Сольный концерт – это экзамен, а также отчет перед публикой и самим собой, он возлагает на тебя большую ответственность, но в то же время дает ощущение полета и праздника, - поделился Медет Чотабаев.

Вокалу певец учился в Казахстане и в Италии. Нашу страну он прославлял множество раз на престижных международных конкурсах. Так, Медет Чотабаев одержал блестящую победу на одном из самых знаменитых вокальных состязаний – XXIII Международном конкурсе им. Глинки (Москва, 2009), где он получил первую премию и специальный приз "Лучшему тенору". Сценические образы, созданные Медетом Чотабаевым, отличаются тонким лиризмом, искренностью чувств, особенной теплотой и профессиональной подачей вокальной партии. Он – лауреат Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (2018), победитель Национального проекта "100 новых лиц Казахстана" (2018).

С Италией Медета Чотабаева связывает многое, там он проходил стажировку, там же выучил итальянский язык, бесчисленное количество раз выступал в спектаклях и концертных программах в знаменитых театрах этой страны.

Я быстро освоил язык и когда итальянцы задают мне вопрос, как вы так свободно и грамотно говорите по-итальянски, я шучу с ними, что в прошлой жизни был итальянцем. Понятно, что Италия – место, где родилась опера, поэтому мне хотелось досконально изучить пение bel canto. Ощутить эту ауру, атмосферу, иногда мне кажется, что там поет все – солнце, море, птицы и сам воздух. Жители этой страны очень музыкальные, они могут исполнять сложные вещи и это удивляет. Однажды я отправлялся из Пезаро в Милан, поезд был в 5 утра, я пришел на вокзал за полчаса до отправления, вокруг никого не было, и вдруг я услышал поющий голос, это была знаменитая итальянская песня, мне стало понятно, что поет не совсем профессионал, но звучание все равно было потрясающим. Когда я вышел, чтобы посмотреть, кто же это, увидел мужчину лет 50, который вытирал пыль, мыл пол и напевал эту мелодию. Я был действительно удивлен, - рассказал Медет Чотабаев.

Известно, что сольный концерт знаменитого тенора планируют посетить любители высокого искусства из Алматы, а также Посол Италии в Республике Казахстан Паскуале Д’Авино, который, к слову, родился в Неаполе и сможет по достоинству оценить неаполитанские песни в исполнении Медета Чотабаева.

В планах певца представить этот концерт не только в Нур-Султане, но и в других городах Казахстана, России и Италии.

Важно отметить, что в рамках музыкального вечера пройдет выставка, посвященная творчеству талантливого солиста театра Медета Чотабаева.

В концерте примут участие первая скрипка Симфонического оркестра "Астана Опера", Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, Детский хор "Астана Опера" под управлением Алтынганым Ахметовой. Партию фортепиано исполнит Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

Начало концерта в 19:00

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