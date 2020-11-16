В уникальном столичном центре iQala появилась новая услуга АО "Астана-РЭК"

С момента запуска iQala было оказано 51 926 услуг коммунальных служб.

Городской центр iQala пополнился еще одной услугой АО "Астана-РЭК". Теперь жители столицы смогут воспользоваться услугой "Принятие заявок на проверку системы учета, снятие показаний и опломбировку системы учета по заявке потребителя". На сегодняшний день Центром оказываются 133 услуги для физических и юридических лиц, 15 из которых услуги АО "Астана-РЭК".

Напомним, в Нур-Султане уже год действует уникальный проект iQala, благодаря которому горожане без длинных очередей и траты личного времени получают все услуги коммунальных служб в одном месте.

Раньше, чтобы заключить договор по подключению к коммунальным услугам, жителям столицы требовалось объехать каждого монополиста по-отдельности и периодически узнавать, когда будут готовы документы. Сейчас это все можно сделать в Центре iQala или на портале www.iqala.kz одним заявлением, не выходя из дома, с помощью ЭЦП. В течение трех дней заявителю приходит смс-уведомление о готовности его документов, а подписанный договор поступает в личный кабинет на портале iQala.

Кроме того, за счет интеграции с базой данных ТОО "Астана ЕРЦ" в телеграмм-боте "IQalakz_bot" можно моментально получить последнюю квитанцию ЕРЦ, всего лишь введя свой номер лицевого счета.

В настоящее время для того, чтобы поднять уровень компьютерной грамотности и научить людей пользоваться онлайн-сервисами самостоятельно, в iQala открыта зона самообслуживания, где можно получить методическую и консультационную помощь.

Отметим, с момента запуска iQala было оказано 51 926 услуг коммунальных служб, из них во фронт-офисе предоставлено - 41 038, в онлайн режиме было оказано - 10 888. До конца текущего года планируется довести список до 151 услуги.

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