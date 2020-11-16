Украл и в землю закопал - старика-разбойника поймали в Нур-Султане

На его счету как минимум три жертвы.

Полицейские Нур-Султана задержали мужчину, грабившего столичных дам, передает zakon.kz.

Сотрудники столичной полиции задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.

Около 22:00 часов он на улице напал на 18-летнюю девушку. По ее словам, неизвестный подбежал к ней сзади и повалил на землю, пытаясь вырвать из рук сотовый телефон. Крики о помощи привлекли внимание прохожих. Испугавшись, мужчина скрылся с места преступления. Девушка заявила в полицию о случившемся. Полицейские незамедлительно выехали на место преступления. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - рассказали в столичной полиции.

Полицейские установили, что приметы задержанного совпадают со сбежавшим с места преступления грабителем, который раньше напал еще на двух женщин.

По словам другой потерпевшей, она возвращалась вечером домой с работы, когда на нее напал неизвестный. Ударив женщину несколько раз по голове, мужчина вырвал из ее рук сумку с ноутбуком и женскую сумочку с личными вещами и сотовым телефоном, а затем скрылся в неизвестном направлении. Другая потерпевшая заявила, что идущий навстречу мужчина прошел мимо, но внезапно развернулся и напал на нее со спины, вырвав сотовый телефон, - сообщили детали в ДП.

Задержанный - гражданин Республики Узбекистан. Он дал признательные показания. Украденный ноутбук и личные вещи одной из женщин он закопал в землю.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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