Миллиарды из госбюджета утекают на субсидирование зарубежного сельхозмашиностроения

Тем временем казахстанские производители СХТ, несмотря на кризис, нарастили выпуск необходимой аграриям техники более чем вдвое.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей РК в стране практикуется инвестиционное субсидирование - возмещение части расходов, понесённых субъектами АПК. В частности, субсидируется приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, с возмещением 25% стоимости, передает zakon.kz со ссылкой на Energyprom.

Похожие меры господдержки АПК - общемировая практика, однако в Казахстане, в отличие от России, Украины и прочих, существует одна спорная особенность: за счёт государственного бюджета в РК субсидируется приобретение сельскохозяйственной техники не только отечественных производителей, но и импортёров.

Более того, на импортную СХТ в РК готовы выделить больше средств, чем на отечественную: максимальная допустимая стоимость для расчёта субсидий на единицу техники, машин и оборудования для импортной техники значительно выше, в некоторых случаях - сразу в 2-3 раза. Более высокие субсидии готовы предоставить на импортные тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культиваторы и т. д. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 августа 2020 года № 243 внёс изменения в правила инвестиционного субсидирования, однако не поменял в системе возможность получать немалые средства из казахстанского госбюджета на иностранную технику.

Ситуацию могла бы спасти обязательная локализация производства той же американской и европейской техники, так как более высокие субсидии выделяются в том числе на подобную СХТ, произведённую в РК. В целом обязательная локализация производства в стране продаж - также мировая практика, активно внедряемая, например, в США, однако к другим государствам Штаты не спешат применять тот же подход: пока в РК не наблюдается производства американской СХТ. Хотя усилиями отечественных производителей были локализованы немецкие тракторы Bühler и запланирован выпуск немецких комбайнов Claas.

Фактически деньги из государственного бюджета РК уходят на поддержку сельхозавтопрома других стран.

В текущем году, согласно порталу qoldau.kz, на инвестиционные субсидии по статье «Приобретение сельскохозяйственной техники» в текущем году было подано и оплачено 7,5 тысяч заявок на более чем 30 млрд тенге - это значительная сумма. Сколько из этих средств ушло на субсидирование импортной техники, точно неизвестно. Например, в 2019 году три четверти приобретённой техники обеспечили отечественные производители, однако сразу 60% субсидий пришлось на импортируемую СХТ.

Эксперты Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники Казахстана утверждают, что в текущем году соотношение не поменялось, более того - могло сместиться ещё больше в сторону СХТ "чужого" производства.

Тем временем, несмотря на пандемию и мировой кризис, казахстанские производители сельхозтехники продолжают активно работать. Так, за 10 месяцев в стране было произведено больше комбайнов и тракторов, чем за весь прошлый год. За январь–октябрь 2020 года отечественные заводы выпустили 2,7 тысяч тракторов и комбайнов - в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и почти на 70% больше, чем за весь прошлый год. В целом количество произведённой СХТ перевалило за 5 тысяч.

В стоимостном выражении производство сельскохозяйственной техники составило 78 млрд тенге, непосредственно тракторов и комбайнов - 72,2 млрд тенге, в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем за весь 2019 год.

Если бы весь объём субсидиарной помощи в секторе был направлен исключительно на поддержку казахстанских производителей сельскохозяйственной техники, результаты могли бы быть значительно лучше. Более того, с развитием отечественного производства этот рынок не зависел бы более от импортной СХТ, что особенно актуально в кризисный период и время высокой волатильности нацвалюты.

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