Получил микрокредит и расширил бизнес: история успеха предпринимателя из ЗКО

В целом, с начала года мерами содействия занятости в рамках программы охвачены более 18,5 тысяч человек.

При желании каждый может открыть свое дело и добиться в нем успеха. Так считает житель села Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области Серик Латиев. Он владеет небольшим бизнесом, который смог расширить благодаря участию в программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек".

Серик Латиев – предприниматель. Вот уже несколько лет он руководит прачечной, услуги которой в его родном селе очень востребованы. В этом году мужчина стал думать о развитии бизнеса – кроме услуг по стирке, глажке и химчистке одежды, чистке и реставрации подушек, он также внедрил услугу мойки ковров. Только на реализацию этих целей нужны были деньги. Так как мужчина не раз пользовался государственными инструментами поддержки предпринимателей, получал заемные средства и досрочно их возвращал, то и в этот раз решил прибегнуть к помощи государства.

В рамках госпрограммы "Еңбек" я получил микрокредит в размере 4 млн тенге. На эти деньги смог закупить оборудование для чистки подушек, обновить стиральные и сушильные машины, организовать доставку вещей по адресу клиента. В планах - покупка центрифуги для отжима ковров. Условия микрокредитования очень выгодны – под 6% годовых сроком на 5 лет. К тому же, предусматривается льготный период до 12 месяцев, - отмечает Серик Латиев.

Прачечная, которой владеет предприниматель, оказывает услуги по стирке текстильных изделий для госучреждений, кафе. Большой спрос есть и со стороны частных лиц. По словам Серика Латиева, в ближайшее время он намерен начать работу и в других районах области, так как конкурентов в этом направлении пока не так много, так что есть, где развернуться.

Когда работаешь с самоотдачей, вкладываешь в дело душу, то результат не заставит себя долго ждать. Нужно пользоваться возможностями, которые дает государство, и не сидеть без дела. Для меня эта поддержка стала очень важной, - признается предприниматель из ЗКО.

По данным на 1 ноября 2020 года, по второму направлению госпрограммы "Еңбек" "Развитие массового предпринимательства" в регионе выдано 750 кредитов на сумму свыше 3,3 млрд тенге. Больше всего займов предоставлено жителям сельской местности.

Кроме этого, 1724 человека получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. 57,3% из них - на развитие МРС и КРС, 18,9% - на развитие птицеводства, 23,8% - на другие виды предпринимательства.

Кроме того, 1219 обучились основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес".

В целом, с начала года мерами содействия занятости в рамках программы охвачены более 18,5 тысяч человек.

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