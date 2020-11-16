Горячие новости
Читайте также

Доллар "откатился" по отношению к тенге

Тенге начал неделю с укрепления.

Фото : Inbusiness.kz16 ноября 2020, 11:08

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 11:00 16 ноября средневзвешенный курс доллара составил 429,5 тенге, передает zakon.kz.

По данным биржи, доллар "откатился" по отношению к тенге на 1,09 и составил 429,5 за единицу валюты. Минувшую неделю курс тенге завершил на уровне 430,59 за доллар.

По данным утренних торгов незначительно вырос китайский юань и составил 65,34 тенге.

В обменниках доллар продают за 430 - 431 тенге, евро - за 510 - 511 тенге, рубль - за 5,6 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты