Доллар "откатился" по отношению к тенге
Тенге начал неделю с укрепления.
Фото : Inbusiness.kz16 ноября 2020, 11:08
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 11:00 16 ноября средневзвешенный курс доллара составил 429,5 тенге, передает zakon.kz.
По данным биржи, доллар "откатился" по отношению к тенге на 1,09 и составил 429,5 за единицу валюты. Минувшую неделю курс тенге завершил на уровне 430,59 за доллар.
По данным утренних торгов незначительно вырос китайский юань и составил 65,34 тенге.
В обменниках доллар продают за 430 - 431 тенге, евро - за 510 - 511 тенге, рубль - за 5,6 тенге.
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