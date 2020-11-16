Тенге начал неделю с укрепления.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 11:00 16 ноября средневзвешенный курс доллара составил 429,5 тенге, передает zakon.kz.

По данным биржи, доллар "откатился" по отношению к тенге на 1,09 и составил 429,5 за единицу валюты. Минувшую неделю курс тенге завершил на уровне 430,59 за доллар.

По данным утренних торгов незначительно вырос китайский юань и составил 65,34 тенге.

В обменниках доллар продают за 430 - 431 тенге, евро - за 510 - 511 тенге, рубль - за 5,6 тенге.

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