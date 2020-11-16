Карагандинский ферросплавный завод YDD Corporation наращивает объемы производства

Открытие завода ТОО "YDD Corporation" состоялось в июле 2019 года.

Мировые экономики с трудом переносят удар от последствий пандемии, в особенности страдают представители бизнеса, большинство из которых так и не смогли вернуть докарантинные позиции и показатели. При этом наблюдается замедление не только производства, но и потребления. Согласно экспертным данным, уже сейчас связанные с коронавирусом карантинные меры по всему миру повлияли на бизнес больше, чем финансовый кризис 2008 года. Тем не менее, есть и исключения — те, кому удалось не только "оживить" свои активы, но и преумножить их. Компания ТОО "YDD Corporation", к примеру, запускает третью печь завода по производству высококачественного ферросилиция.

По словам учредителей завода Нигматулина Е.З., Кемертелидзе Д.Я. и Аппаз Ж.Д. подобный успех кроится в эффективном структурировании бизнес-процессов, своевременной оптимизации схемы транспортной логистики, грамотном построении производственных циклов, а также сбытовой политики.

Мощность третьей печи составляет 85,5 МВА, с ее введением в эксплуатацию общая производственная мощность ферросплавного завода ТОО "YDD Corporation" увеличится на 30% и составит 180 тысяч тонн в год.

Сегодняшний день знаменателен для команды YDD Corporation, так как впервые мы запустили печь без помощи иностранных специалистов. Именно поэтому я хочу выразить благодарность нашим сотрудникам, партнерам, подрядчикам, которые смогли осуществить планы по увеличению производительности завода. Это вновь доказывает, что на предприятии трудятся высококлассные специалисты, которые способны вывести товары Made in Kazakhstan на международный уровень. Продукция завода соответствует самым высоким мировым требованиям в области качества. И в период пандемии нам удалось расширить географию продаж на 15 стран и развить экспортный потенциал Республики Казахстан. На данный момент завод экспортирует продукцию в более чем 37 стран мира. На сегодняшний день основными рынками реализации являются Япония, Южная Корея, Европа, Америка и т.д., - отметил учредитель ТОО "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин.

Сохранить текущие объёмы производства во время первой волны пандемии Covid-19 удалось благодаря тому, что акционерами компании создавались все необходимые условия со сменного графика работы на вахтовый метод работы.







Мы рады, что, вне зависимости от ситуации во всём мире, запуск печи состоялся согласно запланированного графика. Карагандинский ферросплавный завод — это message мировому инвестиционному сообществу о возможностях казахстанской экономики и инвестиционном климате, проводимых руководством Республики Казахстан. Мне довелось поработать в разных странах мира, в том числе в странах Европы, где традиционно инвестиционный климат считается привлекательным. Однако, нигде в мире я не встречал настолько продуманного и функционального сервиса для инвесторов со стороны государства, - прокомментировал учредитель Давид Кемертелидзе.

Пандемия стала настоящим испытанием для населения, особенно во время режима чрезвычайного положения. Приятно осознавать, что в такие непростые времена нам удалось создать дополнительные рабочие места для карагандинцев. Запуск третьей печи без сомнений станет положительным толчком для региона и будет иметь положительный мультипликативный эффект, - поделился учредитель ТОО "YDD Corporation" Жармухамед Аппаз.

Доля казахстанского содержания проекта составила более 95%, строительство высокотехнологичного завода профинансировано АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") - одним из главных финансовых институтов страны, специализирующегося на оценке и структурировании крупных инвестиционных проектов.

Завод YDD Corporation является ключевым и показательным проектом БРК, высокая платежная дисциплина заемщика является образцово- показательной, все платежи по обслуживанию осуществляются в сроки по графику. Несмотря на негативные последствия пандемии и замедление темпов производства во всем мире, предприятие запускает третью по счету печь и увеличивает производственную мощность. Такой шаг благоприятно сказывается на экономическом и социальном развитии региона. Если говорить в масштабах страны, подобное высокотехнологичное производство ферросилиция развивает экспортный потенциал республики - для нас это очень важно, - подчеркнул председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Учредители ферросплавного завода ТОО "YDD Corporation" - Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз, в непростое для всех время проявили свою гражданскую инициативу и высокую сознательность и одними из первых оказали благотворительную помощь и поддержку соотечественникам, подставив свое надежное плечо государству. Компания выделила 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения. Также оказана гуманитарная помощь 100 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и препарат "Эноксапарин" в июле были переданы больницам Карагандинской области для лечения больных коронавирусом. В августе для работы мобильных групп поликлиник безвозмездно были переданы 10 легковых машин предназначенных для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе и оснащенных чемоданами экстренной медицинской помощи.

Напомним, открытие завода ТОО "YDD Corporation" состоялось в июле 2019 года. Основное направление - это производство высококачественного, высокомарочного ферросилиция (FeSi75), который применяется при производстве и легировании стали, сплавов чугуна для улучшения механической и коррозийной стойкости металлов ферросилиция. Производственная мощность завода составляет 180 тысяч тонн продукции в год. Завод построен с применением новейших технологий, процесс производства полностью автоматизирован. Общая стоимость строительства завода YDD Corporation составила порядка 92 млн долларов. Проект реализован полностью за счет частных средств казахстанских и европейских инвесторов, с привлечением заемного финансирования БРК в рамках ГПИИР (24,1 млрд тенге сроком на 11 лет под 8,9% годовых).

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