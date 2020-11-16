До 26 градусов похолодает в Казахстане 

Ожидается сильный снег.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17-19 ноября, сообщает zakon.kz.

Отрог Северо-западного антициклона, с центром над Самарой, продолжит оказывать свое влияние на погоду Казахстана. Хотя местами еще ожидается снег, в горных районах юга и юго-востока – сильный, но антициклон принесет понижение температуры воздуха ночью в северных регионах до 18-26 мороза, в южных регионах до 5-15 мороза, - сообщили в ведомстве.

Местами по стране ожидаются туман, на южной половине – гололед, на северной – метели.

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