Нигматулин: В повестке Мажилиса – законопроекты по реализации Послания Президента

На пленарное заседание также внесены законодательные поправки относительно физической культуры и спорта.

На заседании Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

В первом чтении Мажилис обсудит проект Конституционных поправок в Конституционный закон "О Правительстве Республики Казахстан", а также дополнения в ряд законодательных актов по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении и законодательные поправки по вопросам туристской деятельности, относительно совершенствования нормотворчества, а также депутатские дополнения, касающиеся адвокатской деятельности и юридической помощи.

В первом чтении предстоит обсудить и проект законодательных новшеств, разработанных депутатами, по вопросам разграничения полномочий между центральными и местными государственными органами по субсидированию питьевого водоснабжения.

На пленарное заседание также внесены законодательные поправки относительно физической культуры и спорта.

Проект повестки содержит большой пакет экологических законопроектов, которые депутаты Мажилиса рассмотрят во втором чтении. Это проект Экологического кодекса с сопутствующими поправками. Здесь же дополнения в КоАП, а также в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие по вопросам экологии.

Во втором чтении Мажилис рассмотрит законодательные новеллы о деятельности общественных советов, разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам охранной деятельности, относительно урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Казахстана, а также о совершенствовании бюджетного законодательства.

На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис – изменениям в Закон "О дипломатической службе Республики Казахстан".

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