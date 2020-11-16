В ЗКО проблемы бизнеса будут решать в рамках Дорожной карты

Члены Экспертного Совета отметили необходимость более комплексного изучения вопроса, касательно барьеров в сфере выездной нестационарной торговли.

В Западно-Казахстанской области подписана Дорожная карта на 2020-2021 годы между областной прокуратурой области, Палатой предпринимателей ЗКО и областным акиматом, в рамках которой будут выявлять и устранять системные проблемные вопросы субъектов предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Необходимо отметить, что в Дорожной карте предусмотрены мероприятия и вопросы бизнеса регионального уровня, которые сейчас находятся в реестре проблем местного характера. Кроме этого, предусмотрены такие разделы, как организация взаимодействия с ассоциациями, анализ законности проведения проверок контролирующими органами, проблемы в сфере получения земельных участков, споры и конфликты между субъектами бизнеса, – отметил заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Мақсотов.

Подписание Дорожной карты состоялось на площадке прокуратуры области с участием, предпринимателей, местных исполнительных органов и представителей Палаты предпринимателей ЗКО на первом заседании Экспертного совета по защите прав предпринимателей, созданного при областной прокуратуре. Особенностью его работы является то, что предметом разбирательств будут вопросы именно системного характера. Также были намечены планы работы на перспективу.

Члены Экспертного Совета отметили необходимость более комплексного изучения вопроса, касательно барьеров в сфере выездной нестационарной торговли. К примеру, в текущем году к административной ответственности по статье 204 Кодекса об административных правонарушениях за торговлю вне мест, установленных местными исполнительными органами, привлечены 1110 предпринимателей и самозанятых. По результатам анализа уполномоченным органам внесены представления об устранении нарушения законности с постановкой вопроса об отмене вышеуказанных постановлений. В связи с изложенным, путем совместной работы с местными исполнительными органами и Палатой предпринимателей ЗКО, предполагается определить специальные места и маршруты для осуществления выездной и нестационарной торговли, а также утверждение порядка предоставления мест для этого.

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