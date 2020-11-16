Какие онлайн-услуги предоставляет холдинг "Байтерек" в период пандемиии

Новые технологии позволили проводить мониторинг строительства объектов дистанционно, счет в банке открывать по видеозвонку, а услуги по страхованию и гарантии получать онлайн.

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" проводит активную работу по реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан". Основной акцент холдинга сделан на автоматизацию внутренних бизнес-процессов и клиентоориентированность предоставляемых услуг. Проектов у нацхолдинга много, о тех, что в период пандемии значительно облегчили жизнь не только населения, но и бизнеса, рассказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, передает zakon.kz.

Один из самых крупных проектов нацхолдинга, работающий при дочерней организации "Казахстанская ипотечная компания" - ситуационный центр "Нұрлы жер". Под его контролем возведено уже без малого 500 жилых комплексов.

Ситуационный центр помогает нам дистанционно мониторить все объекты, строящиеся в рамках госпрограммы "Нұрлы жер". Для этого применяются современные технические средства: камеры, дроны, планшеты, функции распознавания людей и техники. С помощью этой системы в режиме реального времени мы проводим мониторинг освоения средств и реализации жилья, прогнозируем даты ввода объектов с возможными отклонениями, - рассказал Айдар Арифханов.

Новые технологии значительно помогли сократить и бюрократические моменты в работе. Если изначально процесс предоставления акиматами необходимой отчетности был весьма трудоемким - требовалось большое количество времени и расходных материалов. То теперь время для подготовки отчета одного сотрудника акимата сократилось с 16 до 6 часов в неделю, а сотрудника холдинга для проверки и обработки необходимой отчетности с 16 до 1 часа в неделю.

Принцип работы системы следующий: акиматы на портале через личный кабинет размещают актуальную информацию о ходе строительства жилых объектов недвижимости в регионах, объемах финансирования и реализации готового жилья. К слову, информацию о ходе строительства теперь можно заполнить и с мобильного приложения на самом объекте.

Далее данные местных исполнительных органов визуализируются в интерактивном ситуационном центре в режиме реального времени. Оснащение объектов камерами видеонаблюдения позволяет проводить дистанционный мониторинг общего прогресса и динамики строительства объекта, а также движения работников и техники.

Но и это не все. Планируется, что в скором времени производители стройматериалов на специально созданной маркетплейс-платформе смогут размещать информацию о своей продукции, а строительные компании приобретать необходимые материалы по самым выгодным ценам.

Большая работа по цифровизации была проведена и по предоставлению услуг бизнесу. По данным нацхолдинга, на сегодняшний день показатели автоматизации бизнес-процессов дочерней организации "Фонда развития предпринимательства "Даму" составляют 94%, до конца текущего года эту работу доведут до 100%.

Кроме того, фонд "Даму" провел работу по автоматизации получения финансовых мер поддержки на площадке электронного правительства, а также через собственный портал online.damu.kz. На сегодня 93% заявок по субсидированию и 54% заявок по гарантированию подаются предпринимателями онлайн.

Это была очень полезная работа в период действия режима ЧП, когда из-за вынужденных карантинных мер филиалы и отделения Фонда были закрыты. В это время Фонд "Даму" в режиме онлайн принимал заявки на отсрочку платежей и реструктуризацию кредитов. Предпринимателю не нужно было приходить в филиал или обращаться в банк, - отметил глава нацхолдинга.

О том, как быстро в электронном виде получить гарантию и субсидирование, рассказал один из клиентов - директор ТОО "ТАНдау-авто" Алмас Нургалиев.

Для оформления гарантии и субсидирования я обратился через портал Egov.kz. Сделал это в электронном виде. (…) Мне нужно было купить новые машины, и я обратился в банк. Они мне одобрили заявку под 14% годовых и часть этой ставки еще субсидировалась через фонд "Даму". Дополнительно я никаких залогов не ставил, эти же машины выступили в качестве обеспечения. И Фонд "Даму" предоставил свои гарантии, - рассказал Нургалиев.

К слову, одна из дочерних организаций "Байтерека" - "KazakhExport" уже давно принимает заявки на услуги онлайн. Это страхование ответственности экспортера по возврату авансового платежа, экспортное торговое финансирование, добровольное страхование финансового лизинга, добровольное страхование займов и страхование кредита экспортера.

Условия были организованы и для тех, кто хочет приобрести жилье. Теперь желающие открыть накопительный счет в "Жилстройсбербанке" могут за считанные минуты получить услугу, связавшись с видеооператором.

Сегодня любой казахстанец может открыть свой первый депозит с применением биометрической идентификации, связавшись с оператором по видеозвонку. Делается это по принципу получения ЭЦП, даже легче. Звоните через сайт банка по видеозвонку или оставляете там же заявку на обратный звонок, после чего вам перезванивают. Надо только иметь Интернет, веб-камеру на любом мобильном устройстве или компьютере и микрофон, - пояснил Арифханов.

Дина Пазылова - клиентка "Жилстройсбербанка" рассказала, как открыла депозит, не выходя из дома.

Не выходя из дома, рядом с детьми открыла в онлайн-режиме (депозит - прим.). Еще один плюс - можно пополнять счет, не выходя из дома через приложение, - рассказала она.

За период работы "видеобанкиров" было открыто более 50 тыс. депозитов с притоком 6,4 млрд тенге, выполнено более 33 тыс. операций депозитного обслуживания.

Еще один пример клиентоориентированности банка - система управления взаимоотношениями с клиентами. Так, банком фиксируется вся история взаимодействия с клиентом. То есть оператор знает о потребности позвонившего еще до того, как об этом сообщат. Делается это за счет просмотра полного портрета клиента.

Эта система позволила в сравнении с 2019 годом увеличить количество обслуженных звонков на 51%, снизить потерянные звонки на 42%, увеличить исходящий обзвон на 160%, увеличить продажи по лицам на 14%. Запущенный в конце 2019 года чат-бот уже обслужил 150 тыс. уникальных клиентов и отбивает 84% чатов, только 16% чатов переходят на операторов, - уточнил глава холдинга.

Всего на платформе Digital Baiterek автоматизировали 33 услуги, 10 информационных услуг холдинга и его дочерних организаций. За последние три года через этот портал принято 7,6 тыс. заявок.

В холдинге "Байтерек" отмечают - повсеместная цифровизация - это стратегическое направление государственной политики. Цифровизация отраслей, государственных и коммерческих услуг значительно облегчает жизнь людям, повышает производительность труда, сокращает различные издержки. В целом, ее влияние на экономику - огромное. Поэтому в рамках действующей госпрограммы "Цифровой Казахстан" холдинг "Байтерек" намерен быть в авангарде этой большой работы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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