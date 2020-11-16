Нападение таксиста на пассажирку прокомментировали в полиции Алматы
Ведется расследование.
Фото : zakon.kz16 ноября 2020, 11:58
В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали новость о нападении водителя такси на пассажирку, передает zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Назначены все необходимые экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сказано в распространенном в понедельник сообщении.
Об инциденте рассказала сама пострадавшая. По ее словам, водитель такси отказался довозить пассажирку до места назначения, а в ответ на ее возмущение напал на нее, порезав. Инцидент произошел три недели назад. Служба поддержки такси сообщила, что этот водитель был заблокирован в сервисе после случившегося. Но, по данным системы, он довез девушку до того места, которое было указано в приложении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047836-9052d784a9fe99a1c55d70f782d6280d
Сейчас читают