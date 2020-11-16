Нападение таксиста на пассажирку прокомментировали в полиции Алматы

Ведется расследование.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали новость о нападении водителя такси на пассажирку, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Назначены все необходимые экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сказано в распространенном в понедельник сообщении.

Об инциденте рассказала сама пострадавшая. По ее словам, водитель такси отказался довозить пассажирку до места назначения, а в ответ на ее возмущение напал на нее, порезав. Инцидент произошел три недели назад. Служба поддержки такси сообщила, что этот водитель был заблокирован в сервисе после случившегося. Но, по данным системы, он довез девушку до того места, которое было указано в приложении.

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