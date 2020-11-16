На сохранение экологии края в ЗКО выделено 15,6 миллиарда тенге

На данный период освоено из них 56%.

В этом году на проведение природоохранных мероприятий в Западно-Казахстанской области запланировано выделение 15,6 миллиарда тенге. На данный период освоено из них 56%, сообщает zakon.kz.

За 9 месяцев текущего года фактические выбросы по области составили 32 тысячи тонн, что почти в два раза меньше показателя 2018 года. В регионе работают порядка 60 природопользователей, относящихся к категории опасных объектов, с разрешением на эмиссию в окружающую среду. В текущем году на проведение природоохранных мероприятий запланировано 15,6 млрд тенге, из которых освоена лишь половина суммы.

К одним из крупных предприятий первой категории опасности относятся: "КазТрансОйл", Интергаз Центральная Азия, КПО б. в., Жайык Мунай, Уральская птицефабрика. Практически все из них находятся в черте областного центра и уже много лет население, проживающее вблизи таких предприятий, обращается с жалобами в местные исполнительные органы на то, что воздух в окрестностях пропитан неприятными выбросами, которые распространяются там круглый год.

Для решения этой проблемы, был заключен меморандум между птицефабрикой и областным департаментом экологии, в рамках которого предусмотрено уменьшение объема эмиссии и воздействия на окружающую среду, – сказал руководитель областного департамента экологии Ербол Куанов.

В прошлом году на проведение природоохранных мероприятий было запланировано 14,9 млрд тенге, из которых были освоены 80%. В этом году план выполнен пока на 56%. Промышленные предприятия области для сокращения объемов эмиссии и негативного воздействия на окружающую среду внедряют в производство современные технологии. Например, в настоящее время компания КПО б.в. использует насос для перекачки продукции с высокой объемной долей газа, что позволило сократить объем выбросов в окружающую среду на 11 тысяч тонн за последние два года.

Современные технологии постепенно внедряются и на Уральском полигоне ТБО. Благодаря новому оборудованию, которое установили там инвесторы, занимающиеся сортировкой мусора, удалось на 80 тысяч тонн сократить объем размещаемых отходов на полигоне, – отметила руководитель отдела департамента экологии ЗКО Жанар Избулатова.

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