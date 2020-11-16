В Актюбинской области газифицировали село Болгарка

Общая сумма выделенных средств составляет 21,8 миллиарда тенге.

АО "КазТрансГаз" завершило строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Болгарка и Сарыхобда Алгинского района, обеспечив тем самым голубым топливом более 1000 местных жителей.

Таким образом, реализуемые национальным оператором инвестиционные проекты по Актюбинской области, рассчитанные на 2015-2020 годы, завершены полностью. Общая сумма выделенных средств составляет 21,8 миллиарда тенге.

По словам первого заместителя директора Актюбинского производственного филиала Асета Абиляшева, в с. Болгарка построены три газорегуляторных шкафных пункта, проложено более 29 км подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей. Сданные объекты позволят обеспечить бесперебойным газоснабжением более 100 частных домов и пять коммунально-бытовых объектов.

Конечно, сегодня радостная новость, долгожданный газ пришел в дома сельчан. Но в то же время при обращении с газом безопасность должна стоять на первом месте. При неполном сгорании газа в продуктах его сгорания образуется угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета и легко смешивается с воздухом, а также беспрепятственно распространяется по всему помещению, – предупредил Асет Абиляшев.

Также в селе Сарыхобда газовики строят два газорегуляторных шкафных пункта, проложат более 26 км подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей. После завершения строительных работ природным газом будут обеспечены 92 жилых дома, три социальных объекта.

В данный момент уровень газификации Актюбинской области составляет более 90%. По сравнению с 2015 годом рост составил 30%. Напомним, в 2016 году в рамках реализации инвестиционного проекта Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО "КазТрансГаз" газифицировал все районные центры региона.

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