C Иссыкского озера эвакуировали 50 иностранных туристов
Застрявший пассажирский автобус эксплуатировался на летних шинах.
Фото : ДЧС Алматинской области16 ноября 2020, 13:32
C Иссыкского озера эвакуировали 50 иностранных туристов, сообщает zakon.kz.
15 ноября на дороге к озеру Иссык занесло один из пассажирских автобусов, который заблокировал движение остальных автобусов с туристами. Оперативно принятыми мерами 50 иностранных и местных туристов под сопровождением спасателей спустились в пешем порядке до экологического поста Иссыкского лесного хозяйства, часть из них находились в занесенном автобусе, остальные возвращались с озера, - сообщили в ДЧС Алматинской области.
Спасатели, разбив туристов на три группы и закрепив за каждой группой по офицеру с радиостанциями благополучно всех эвакуировали.
У экопоста туристов ждали автобусы, подготовленные акиматом Енбекшиказахского района, которые доставили их до автовокзала Есика.
Как выяснилось, застрявший пассажирский автобус эксплуатировался на летних шинах. В течении нескольких часов он также был успешно отбуксирован и возвращен обратно.
В данное время, в целях безопасности въезд на озеро Иссык закрыт.
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