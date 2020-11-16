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C Иссыкского озера эвакуировали 50 иностранных туристов

Застрявший пассажирский автобус эксплуатировался на летних шинах.

Фото : ДЧС Алматинской области16 ноября 2020, 13:32

C Иссыкского озера эвакуировали 50 иностранных туристов, сообщает zakon.kz.

15 ноября на дороге к озеру Иссык занесло один из пассажирских автобусов, который заблокировал движение остальных автобусов с туристами. Оперативно принятыми мерами 50 иностранных и местных туристов под сопровождением спасателей спустились в пешем порядке до экологического поста Иссыкского лесного хозяйства, часть из них находились в занесенном автобусе, остальные возвращались с озера, - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Спасатели, разбив туристов на три группы и закрепив за каждой группой по офицеру с радиостанциями благополучно всех эвакуировали.

У экопоста туристов ждали автобусы, подготовленные акиматом Енбекшиказахского района, которые доставили их до автовокзала Есика.

Как выяснилось, застрявший пассажирский автобус эксплуатировался на летних шинах. В течении нескольких часов он также был успешно отбуксирован и возвращен обратно.

В данное время, в целях безопасности въезд на озеро Иссык закрыт.


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