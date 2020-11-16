Елбасы выразил соболезнования семье Армена Джигарханяна

Он выразил уверенность, что светлая память об Армене Джигарханяне навсегда останется в сердцах людей.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося деятеля культуры, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, передает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что А.Джигарханян, посвятив всю жизнь искусству, заслужил своим талантом и профессионализмом уважение и любовь миллионов зрителей, - говорится на сайте Елбасы.

Елбасы выразил уверенность, что светлая память об Армене Джигарханяне навсегда останется в сердцах людей.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!