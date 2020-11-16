Елбасы выразил соболезнования семье Армена Джигарханяна
Он выразил уверенность, что светлая память об Армене Джигарханяне навсегда останется в сердцах людей.
Фото : 9111.ru16 ноября 2020, 13:41
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося деятеля культуры, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, передает zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев отметил, что А.Джигарханян, посвятив всю жизнь искусству, заслужил своим талантом и профессионализмом уважение и любовь миллионов зрителей, - говорится на сайте Елбасы.
Елбасы выразил уверенность, что светлая память об Армене Джигарханяне навсегда останется в сердцах людей.
Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября 2020 года.
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