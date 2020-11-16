Названы смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус.
Фото : inform.kz16 ноября 2020, 14:25
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19, сообщает zakon.kz.
Заболевшие с симптомами ОРЗ самостоятельно кололи себе мощные кроверазжижающие препараты, после чего у некоторых начинались кровоизлияния в мозг и сильные желудочно-кишечные кровотечения, - привел пример Мясников.
Врач назвал таких пациентов "самоубийцами, затребовавшими себе самое "модное" лечение".
Антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус, а их использования в качестве профилактики наложения бактериальной инфекции в амбулаторных условиях является неприемлемой, - сказал он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047849-6e9e758c8e510896fe60c5d4e2dac4e9
Сейчас читают