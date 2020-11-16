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Названы смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19

Антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус.

Фото : inform.kz16 ноября 2020, 14:25

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19, сообщает zakon.kz.

Заболевшие с симптомами ОРЗ самостоятельно кололи себе мощные кроверазжижающие препараты, после чего у некоторых начинались кровоизлияния в мозг и сильные желудочно-кишечные кровотечения, - привел пример Мясников.

Врач назвал таких пациентов "самоубийцами, затребовавшими себе самое "модное" лечение".

Антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус, а их использования в качестве профилактики наложения бактериальной инфекции в амбулаторных условиях является неприемлемой, - сказал он.


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