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Собаки загрызли девочку в Сатпаеве: в акимате рассказали подробности трагедии

Акимат помогает в организации похорон.

Фото : mayaksbor.ru16 ноября 2020, 15:33

В Сатпаеве от укуса собак скончалась 6-летняя девочка. В акимате города рассказали, что погибшая была из неблагополучной семьи, передает zakon.kz.

Женщина 1993 года рождения проживала с сожителем и с тремя детьми в одном из домов дачного массива, расположенного в черте города. Состоит на учете в отделе полиции как неблагополучная семья. Находится на контроле в отделе опеки отдела образования. В данный момент двое детей помещены временно в центр по социальной реабилитации "Қамқор".

В день трагедии ребенок находился под присмотром знакомой пенсионного возраста, - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что семью посетил заместитель акима Даур Жунусбеков. Акимат оказывает содействие в организации похорон.

Накануне, 15 ноября, от укусов собак скончалась 6-летняя девочка. В полиции рассказали, что ребенок остался без присмотра взрослых и оказался в окружении собак. Начато расследование. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности. Направлено предписание в ветеринарные службы по отлову собак.


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