Fortoвый ноябрь 2020: как взять кредит и сэкономить до 50%

Приближаются новогодние праздники, и так хочется приобрести все подарки для родных и близких как можно скорее.

Ноябрь – время предновогодних скидок, распродаж и больших покупок. Как сделать шопинг максимальным удобным для себя? Сделать покупку того, о чем мечтаешь, и при этом сэкономить, хотел бы каждый. И теперь у казахстанцев есть такая возможность, передает zakon.kz.

Приближаются новогодние праздники, и так хочется приобрести все подарки для родных и близких как можно скорее. А может быть, холодная погода установилась для вас внезапно и теперь придется срочно покупать зимнюю верхнюю одежду и обувь? Любые траты могут стать непредвиденными, особенно в наше время, когда все меняется так быстро, что не успеваешь уследить. А соцсети, витрины просто кричат о распродажах, выгодных предложениях, предлагая миллион возможностей купить качественные вещи и товары по цене вдвое, втрое меньше рыночной.

Если до зарплаты еще далеко, но упускать шанс сделать выгодные покупки не хочется, на помощь придут Fortовые дни. Специально для своих клиентов Fortebank запустил новые Fortовые дни, время, когда можно взять кредит и сэкономить до 50% оплачивая картой. Поэтому распоряжаться деньгами, полученными в кредит, в ноябре стало очень выгодно!

Forte обнуляет комиссию для тех, кто получает беззалоговый кредит на карту. Если воспользоваться средствами для оплаты покупок через POS-терминалы или делать интернет-покупки, то можно будет сэкономить и на обналичивании. А это целых 5 процентов!

При снятии кредитных денег в банкоматах комиссия 5%, но если при получении кредита не снимать деньги и расплачиваться картой, то никакой комиссии не будет.

ForteBank предоставляет потребительские займы на любые нужды на сумму от 100 000 до 7 миллионов тенге под ГЭСВ от 7,3 процента и до пяти лет. Если же избежать обналичивания суммы кредита через банкомат, то можно сэкономить до 5 процентов. Предложение действует до конца ноября 2020 года.

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