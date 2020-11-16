Махамбет Досмухамбетов наградил ряд спортсменов

Аким Атырауской области поздравил спортсменов с победой и поблагодарил за их работу по развитию спорта в стране.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов наградил группу тренеров и спортсменов Атырау, выигравших ряд соревнований различного уровня, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Среди награжденных - футбольный клуб "Атырау", одержавший победу в Первой лиге чемпионата Республики Казахстан по футболу, волейбольный клуб "Атырау" в шестой раз выигравший Кубок Республики Казахстан, "чемпион мира" среди молодежи Абылайхан Мейрамбекулы победивший на чемпионате мира по самбо, который проходил с 5 по 8 ноября в г. Нови-Сад/Сербия/, а также Еркебулан Куангалиев завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира по самбо среди взрослых.

Спортсмены и их тренеры, представлявшие и защищавшие честь страны на соревнованиях, были награждены благодарственными письмами от имени акима области.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил спортсменов с победой и поблагодарил за их работу по развитию спорта в стране.

В Послании к народу Президент подробно остановился на развитии массового спорта. С этой целью в области ведутся масштабные работы. Мы очень рады видеть вас сегодня. В то время как обе наши команды выиграли республиканские соревнования, два наших спортсмена одержали победу на чемпионате мира. Это большое достижение. Поздравляю вас с яркими событиями в вашей жизни. Покоряйте вершины, становитесь чемпионами и прославляйте наш прекрасный город Атырау, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Выступая на встрече, чемпион мира среди молодежи Абылайхан Мейрамбекулы отметил, что значимые дни для казахстанского спорта еще впереди.

Основная цель спортсменов - много работать, не жалея своих сил, чтобы побеждать. Мы очень благодарны за вашу поддержку. Я добился своей цели на чемпионате мира в Сербии и спел наш гимн за границей. Полностью уверен, что благодаря нашему упорству и трудолюбию мы победим на предстоящих чемпионатах мира, - сказал Абылайхан Мейрамбекулы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!