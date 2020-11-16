Туман накроет ряд регионов в Казахстане 

Вероятность шторма 90-95%.

17 ноября в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидаются гололед. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.

В Мангистауской области ожидается восточный ветер, местами 15-20 м/с. В Актау ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, низовая метель. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

17-19 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, днем 17, сутки 18-19 ноября порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!