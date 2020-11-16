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Продажу авто на бензине запретят в Британии

Правительство планирует достичь своих климатических целей.

Фото : Pixabay16 ноября 2020, 17:31

В Великобритании к 2030 году планируют запретить продажу автомобилей на бензине и дизеле, передает zakon.kz.

По информации The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон официально объявит об этом уже в ближайшее время. Правительство надеется, что это поможет достичь климатических целей, включая сокращение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, а также оживит рынок электрокаров.

На автомобильную трансформацию власти готовы выделить миллиард фунтов стерлингов. Около 500 млн фунтов стерлингов пойдут на строительство зарядных станций по всей стране.

Представитель промышленных компаний опасаются, что в этом случае зависимость от поставщиков батарей из Китая, Южной Кореи и Японии может привести к сокращению работников в автомобилестроении. О

Сообщается, что доля электромобилей в Великобритании составляет малые 7% от всех новых авто, купленных в октябре.


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