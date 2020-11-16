Китай ввел новые ограничения для въезжающих в страну

Все, включая граждан Китая, кто путешествует из-за рубежа по направлениям в материковой части Китая, должны иметь доказательства двойных негативных результатов для COVID-19.

Теперь приезжающие в Китай должны иметь при себе не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и отрицательный результат ИФА-теста на антитела, передает zakon.kz.

Как пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post, посольство Китая объяснило это целью "уменьшения трансграничной передачи COVID-19 и защиты здоровья и безопасности пассажиров".

По мнению китайского турагентства, страна идет на такие меры из-за того, что отрицательный ПЦР-тест не способен однозначно подтвердить то, что человек полностью здоров.

Все лица (включая граждан Китая), которые путешествуют из-за рубежа по направлениям в материковой части Китая, должны иметь доказательства двойных негативных результатов для COVID-19, используя как ПЦР-тест, так и ИФА-тест на антитела IgM. Оба теста должны быть проведены не более чем за 48 часов до отъезда, а результаты должны быть переданы на утверждение в местные посольство или консульство Китая", - сообщило агентство.

Отрицательный результат теста на IgM означает, что человек никогда не болел COVID-19 или полностью восстановился после заражения.

СМИ пишут, что единственный метод тестирования, который может показать не только активную фазу заболевания COVID-19, но и расскажет, переболел ли уже человек коронавирусом, является иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела.

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