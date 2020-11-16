Полицейская машина попала в ДТП в Туркестанской области
Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото : соцсети16 ноября 2020, 18:03
Полицейская машина попала в ДТП в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
14 ноября текущего года в дежурную часть ОП г.Кентау поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Кентау-Туркестан. Как установили полицейские, возле одного из прилегающих поселков, автомашина марки Daewoo Nexia под управлением местного жителя столкнулась со служебной автомашиной патрульной полиции, - сообщили в ДП области.
В результате ДТП различные травмы получили 6 человек, двое водителей и 4 пассажира обеих автомашин, которые обратились за медицинской помощью.
Данный факт зарегистрировали в городском отделе полиции.
Водитель автомашины Daewoo Nexia признал свою вину в совершении ДТП.
Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего. Автомашинам нанесен материальный ущерб.
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