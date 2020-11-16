В Instagram появится новый режим

Опция самоуничтожающихся сообщений уже доступна для пользователей Facebook Messenger, но только в США.

Пользователи Facebook Messenger и Instagram получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения, передает zakon.kz со ссылкой на заявления разработчиков приложения.

Отмечается, что исчезающие сообщения напоминают аналогичную функцию в других мессенджерах, но имеют и свои отличия.

В режиме Vanish Mode сообщение будет удаляться после того, как собеседник вышел из диалога. при этом пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

Facebook Messenger уже получил данную опцию, но пока она доступна только для США. В Instagram секретные чаты появятся в ближайшее время.

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