В Алматы машина влетела в подземку. Стало известно о состоянии пострадавших 

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В пресс-службе управления общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП, сообщает zakon.kz.

По факту ДТП произошедшего в районе Жандосова-Манаса 14 ноября в приемное отделение центральной городской клинической больницы г. Алматы после потупили водитель Mitshubishi Pajero, г. Б 1975 года рождения и пострадавшая женщина 1980 года рождения. У водителя обнаружен ушиб мягких тканей поясничного позвонка и костей таза. У пострадавшей ушиб грудной клетки, ушиб плечевого сустава и ушиб шейного отдела позвоночника. Обе пациентки направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, - сообщил заведующий приемным отделением Центральной городской клинической больницы г.Алматы Чукманов Даулет Ризахметович.

Трое детей, пострадавших в ДТП, были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи.

Все дети были осмотрены специалистами, им была оказана медицинская помощь.

Ребенок Б.Н. - 5 лет, выставлен диагноз: ушиб мягких тканей и мышц поясничного отдела позвоночника. Направлен на амбулаторное лечение, даны рекомендации. Ребенок Ж.Т. - 10 лет, выставлен диагноз: сочетанная травма. Закрытый перелом плечевой кости со смещением. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленная рана теменной области. Тупая травма живота. Ушиб органов брюшной полости. Госпитализирован в отделение травматологии, состояние стабильное. Ребенок Д.А. - 6 лет, данных за черепно-мозговую травму и нейрохирургическую патологию на момент осмотра не выявлено, выставлен диагноз: Ушиб мягких тканей лобной области» - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья города Алматы.

Напомним, 14 ноября произошло ДТП с участием Mitshubishi Pajero, внутри которого находились дети. Внедорожник выехал на остановочный комплекс, после чего "залетел" в подземный пешеходный переход. Там автомобиль снес перила, ударился об стены, после чего опрокинулся на крышу.

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