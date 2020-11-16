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Ученые рассказали о возможной причине исчезновения воды на Марсе

Красная планета теряет влагу под влиянием пыльных бурь, во время которых достигает верхних слоев атмосферы и уходит в космос.

Фото : Getty Images16 ноября 2020, 18:38

Группе американских исследователей удалось установить одну из вероятных причин потери воды с Марса, передает zakon.kz со ссылкой на Science.

Так, исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности красной планеты достигает верхних слоев атмосферы, где она превращается в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы в космос.

Как полагают специалисты, этот процесс повлиял на эволюцию марсианского климата.

Отмечается, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.


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