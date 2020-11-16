Токаев призвал всех казахстанцев соблюдать строгую дисциплину

Также Президент поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией.

Глава государства провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.

Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого «ковидного уравнения», предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов, - сказал Глава государства.

Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваниемости в некоторых регионах. При этом, как было особо отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных – абсолютное требование в борьбе с вирусом.

В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.

Проведенная недавно оценка медорганизаций показывает недостаточную степень их готовности. Нарушения выявлены в более чем половине объектов здравоохранения. Не проведено полное зонирование больниц, в результате сохраняется риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах отмечается неукомплектованность отделений реанимации. В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения, – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросах обеспечения медикаментами. Он потребовал внести ясность: что закуплено для медицинских организаций, а что – для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора. Правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.

По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе. В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе, – поручил Глава государства.

Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер. В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан.

Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании. Поручаю Правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для этого Правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно прозрачными.

Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип - «проверяю кого хочу и когда хочу» - не должен применяться, – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что любые трудности и кризисы открывают окно возможностей. Есть уже впечатляющие успехи – две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания.

Важнейшая задача Правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с Президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии Парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект Закона по биобезопасности, – указал на важность задачи Глава государства.

В заключение Президент призвал всех граждан соблюдать строгую дисциплину, сплоченность и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам. Прежде всего, это необходимо для здоровья казахстанцев. Президент поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией.

На совещании также выступили Премьер-министр Аскар Мамин, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

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