Государство продолжит выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с Covid-19

Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан - Токаев.

Государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с Covid-19. Об этом сказал глава государства на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер.

В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан, - сказал глава государства.

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