Государство продолжит выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с Covid-19
Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан - Токаев.
Фото : Zakon.kz16 ноября 2020, 19:20
Государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с Covid-19. Об этом сказал глава государства на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер.
В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан, - сказал глава государства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047891-ab862af33f20b34037e924f20777ea30
Сейчас читают