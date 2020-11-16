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Государство продолжит выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с Covid-19

Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан - Токаев.

Фото : Zakon.kz16 ноября 2020, 19:20

Государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с Covid-19. Об этом сказал глава государства на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер.

В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан, - сказал глава государства.


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