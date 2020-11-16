Глава Казахстана заявил о необходимости контроля коррупциогенных участков

Президент потребовал "отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп".

Глава государства поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для этого Правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно прозрачными, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип - "проверяю кого хочу и когда хочу" - не должен применяться, – отметил Президент Казахстана.

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